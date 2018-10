Mau tempo

O Município de Leiria, após a passagem do furacão Leslie, no sábado, ainda tem freguesias com falhas de energia e de comunicações, que estão a ser repostas pelas entidades responsáveis, disse hoje o presidente da Câmara, Raul Castro.

Raul Castro (PS) afirmou à agência Lusa que os efeitos do Leslie na noite de sábado ainda se fazem sentir em algumas zonas do norte do concelho, ao nível do fornecimento de energia elétrica e telecomunicações.

"As situações mais complicadas foram em Carvide e na Praia do Pedrógão, onde além de danos maiores na restauração - um restaurante foi destruído - houve veículos estacionados que também foram afetados. Continuam a registar-se falhas de fornecimento em algumas situações pontuais na freguesia da Bajouca, tendo já sido reposta em Paul, na freguesia de Monte Redondo", referiu o autarca.