Ébola

A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou hoje a realização de uma reunião de urgência, na quarta-feira, em Genebra, para abordar a epidemia de ébola na República Democrática do Congo, com um registo de 135 mortos desde agosto.

A reunião foi convocada pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, para que se determine "se o surto é uma emergência de saúde pública de amplitude internacional", como aconteceu com o surto de ébola na África Ocidental, em 2014, e com o surto do vírus Zika na América Latina, em 2016.

Esta nova epidemia de ébola na República Democrático do Congo (RDCongo) foi declarada a 01 de agosto, em Mangina, na província de Nord-Kivu, na zone este do país.