Mau tempo

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas informou o Município da Marinha Grande de que irá encerrar algumas estradas florestais pelo risco de queda de árvores, revelou a presidente da Câmara.

"O ICNF informou o Município de que irá proceder ao encerramento de algumas estradas florestais em zonas que não foram afetadas pelo incêndio de 2017, pelo risco eminente de queda de árvores. Embora os danos públicos sejam muitos e muito variados, estimamos que os prejuízos privados sejam superiores", afirmou à agência Lusa a presidente da autarquia, Cidália Ferreira.

Segundo a autarca, o Município está, "em parceria com Comando Territorial da GNR de Leiria, Comando Distrital de Operações de Socorro, ICNF e as Juntas de Freguesia do concelho, a fazer um levantamento exaustivo de todas as situações".