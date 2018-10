OE2019

O PCP reuniu-se hoje à tarde com o Governo, no parlamento, para esclarecer dúvidas quanto a alterações à proposta do Orçamento do Estado de 2019, disse à Lusa fonte da bancada comunista.

Na reunião participaram Jorge Cordeiro, da Comissão Política, e o deputado Duarte Alves.

A proposta de lei é entregue hoje, pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, na Assembleia da República, mas não há ainda hora prevista.