Uma forte onda esteve na origem do naufrágio de uma embarcação que aconteceu hoje, ao largo de Espinho, afirmou o presidente da Associação Pro-Maior Segurança dos Homens do Mar, José Festas.

José Festas partilhou essa informação depois de ter falado com o único sobrevivente, até agora, do acidente, o mestre da embarcação, Rafael Silva, de 54 anos, que está a receber assistência no hospital da Santa Maria da Feira.

"Disse-me que estavam todos a trabalhar, quando foram surpreendidos por uma 'volta de mar', uma vaga forte, que virou embarcação. Depois disso já não tem mais consciência do que se passou", partilhou José Festas, depois da conversa com o mestre, que está bem e ainda hoje deve regressar a casa.