Mau tempo

O município de Miranda do Corvo contabiliza cerca de meio milhão de euros de prejuízos provocados pela tempestade Leslie, que atingiu fortemente a região Centro, disse hoje à agência Lusa o presidente da Câmara.

Apesar do levantamento dos estragos ainda não estar concluído, o presidente da Câmara, Miguel Baptista, adiantou que os prejuízos de maior monta verificaram-se em equipamentos de coletividades, sobretudo no setor norte do concelho.

"O pavilhão da Associação Recreativa, Cultural e Desportiva do Senhor da Serra ficou completamente destruído, é perda total", salientou o autarca, que estima um investimento na ordem dos 200 mil euros para a sua reconstrução.