OE2019

A líder do CDS-PP confirmou hoje que o partido vai votar contra a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2019 por ser de "continuidade", avisando que estará atenta "ao que vem escondido" entre as "medidas simpáticas" entretanto anunciadas.

"O voto contra do CDS é certo por aquilo que já sabemos e que foi confirmado pelo senhor ministro das Finanças na reunião que teve como o CDS. Nós aguardamos olhar com atenção, com a convicção que por ser um orçamento de continuidade com os orçamentos anteriores que, naturalmente, não merece a aprovação por parte do CDS porque temos uma visão alternativa em relação a está política orçamental", afirmou Assunção Cristas.

A líder centrista falava aos jornalistas em Braga, na Universidade do Minho, à margem da conferência "Mulheres no Direito e na Política: quais os desafios?".