Actualidade

A obra na escarpa da Serra do Pilar, Vila Nova de Gaia, recebeu visto do Tribunal de Contas e vai avançar até ao final do mês ou na primeira semana de novembro disse hoje o presidente da Câmara.

Em causa um projeto de consolidação cuja data de arranque tem pelo menos dois anos, isto depois de vários relatórios do Laboratório Nacional de Engenharia Civil avançarem que a escarpa, onde estão instalados, entre outros equipamentos, o Mosteiro e o Quartel da Serra do Pilar, apresenta sinais de instabilidade.

Hoje o presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia apontou que o visto do Tribunal de Contas chegou na última sexta-feira, pelo que "a obra pode começar mal o contrato esteja assinado", ou seja, disse, "até ao final do mês ou na primeira semana do próximo o máximo".