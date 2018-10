Actualidade

A câmara de Vila Nova de Gaia vai reduzir o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) em 2019, ano em que pretende iniciar a extinção da taxa de resíduos sólidos, disse hoje o presidente da autarquia.

A vereação de Gaia aprovou hoje, por unanimidade, as tarifas de água e saneamento para o próximo ano, as quais, garantiu o presidente da Câmara, "não vão ser alteradas apesar das recomendações da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) falarem num aumento de acordo com a inflação".

E, sem adiantar valores ou percentagens, Eduardo Vítor Rodrigues revelou esta tarde na reunião camarária que pretende levar à sessão na qual será discutido o orçamento e plano de atividades para 2019, uma proposta de redução do IMI.