A Marinha Portuguesa informou esta noite que a operação de salvamento desencadeada hoje, em busca dos tripulantes desaparecidos da embarcação de pesca 'Mestre Silva', foi adaptada para o período noturno.

Segundo informação dada pela autoridade marítima, depois da da ação de alguns meios ter sido suspensa, com o pôr-do-sol, as operações de busca pelos três pescadores serão conduzidas por um corveta, que se está a aproximar do local do naufrágio.

"Com o pôr-do-sol e a diminuição da visibilidade na área, a aeronave C-295 da Força Aérea Portuguesa e as embarcações da Polícia Marítima e da Estação Salva-vidas de Leixões suspenderam o empenhamento, estando previsto regressarem à área de operações ao nascer do sol. A aproximar-se da área, encontra-se a corveta Jacinto Cândido, que dará continuidade às operações de busca e salvamento", pode ler-se no comunicado da Marinha.