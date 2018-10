OE2019

O ministro das Finanças, Mário Centeno, apresenta a proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) na terça-feira, às 08:30, segundo fonte oficial.

"Após a entrega hoje na Assembleia da República da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2019, o ministro das Finanças, Mário Centeno, e respetivos secretários de Estado apresentam o documento amanhã, terça-feira, às 08:30, no Salão Nobre do Ministério das Finanças em conferência imprensa", lê-se no comunicado do Ministério das Finanças.

