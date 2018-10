OE2019

A taxa de tributação autónoma que as empresas pagam pelos automóveis em sua posse vai aumentar no próximo ano, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) entregue hoje no parlamento.

Atualmente, os gastos dedutíveis efetuados com "despesas de representação", com "viaturas ligeiras de passageiros ou mistas" cujo preço seja inferior a 20 mil euros ou com "motos e motociclos" são tributados a uma taxa de 10%. Mas, segundo o OE2019, a taxa passará a ser de 15%.

Fora desta tributação autónoma, mantêm-se "os veículos movidos exclusivamente a energia elétrica".