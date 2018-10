OE2019

Os funcionários públicos que tiverem direito a progredir em 2019 vão receber metade do acréscimo salarial em janeiro, 75% em maio e 100% em dezembro, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) entregue hoje no parlamento.

De acordo com o documento, "o pagamento dos acréscimos remuneratórios a que o trabalhador tenha direito por via de situações ocorridas em 2018 ou que ocorram em 2019" será processado com o faseamento previsto para 2019 no orçamento de 2018.

Ou seja, metade do aumento relativo à progressão de 2019 será pago em janeiro, 75% do valor em 01 de maio e 100% em 01 de dezembro.