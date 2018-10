OE2019

A proposta de Orçamento do Estado para 2019 prevê 2.338,9 milhões de euros para a Defesa Nacional, que inclui 49,9 milhões de euros afetos à Força Aérea para investimento com os meios aéreos de combate a incêndios.

De acordo com o relatório, foi inscrito no orçamento da Força Aérea para 2019 a "dotação de 49 milhões de euros para despesas com Investimentos com os meios aéreos de combate a incêndios", cujo comando e gestão passaram da Administração Interna para a FAP.

O relatório destaca um aumento de 20 milhões de euros afetos à nova Lei de Programação Militar, que o ministério da Defesa estima entregar no parlamento até ao final de outubro.