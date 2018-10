OE2019

Os Açores recebem no próximo ano 285 milhões de euros, segundo a proposta do Orçamento do Estado, que prevê a instalação do Observatório do Atlântico no Faial, descontaminação de solos na Terceira e expansão do aeroporto da Horta.

A Região Autónoma dos Açores recebe, assim, mais 26 milhões de euros do que a verba aprovada para 2018, 259 milhões de euros, de acordo com a proposta de Lei do Orçamento do Estado (OE2019) entregue na segunda-feira pelo Governo na Assembleia da República.

De acordo com o documento, o Estado vai atribuir no próximo ano 285.209.167 euros à Região Autónoma dos Açores, valor que compara com os 259.255.450 euros entregues em 2018.