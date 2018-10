Actualidade

O representante especial da ONU para os refugiados e migrantes venezuelanos, Eduardo Stein, elogiou na segunda-feira o exemplo de solidariedade dos diferentes países da América Latina para com a população que abandonou a Venezuela para fugir da crise.

"Gera esperança ver a maneira como as populações de vários países, que acolhem migrantes venezuelanos, têm reagido com níveis de solidariedade pouco vistos noutras regiões do mundo com fenómenos migratórios em massa, parecidos", disse.

Eduardo Stein falava aos jornalistas, na cidade de Bogotá, no âmbito de uma visita à Colômbia, onde pretende conhecer, 'in loco', as causas que levaram mais de 2,3 milhões de venezuelanos a abandonarem recentemente o seu país.