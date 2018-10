OE2019

O orçamento para o ensino básico e secundário cresce 4%, para os 6.421,3 milhões de euros, que são justificados sobretudo pelo aumento da despesa com pessoal, que cresce 4,5%, adianta o relatório do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019).

"A despesa total consolidada no programa orçamental Ensino Básico e Secundário e Administração Escolar ascende, em 2019, 6.421,3 milhões de euros, o que compara com o montante de 6.173,1 milhões de euros de 2018, representando um crescimento de 4% face ao orçamento de 2018, justificado sobretudo pelo aumento das despesas com pessoal, que crescem 4,5% e das outras despesas correntes de funcionamento, em 4,4%" lê-se no relatório divulgado na segunda-feira, dia em que o OE2019 foi entregue no parlamento.

O relatório indica ainda que "no decurso da execução orçamental de 2019, acrescerá um reforço significativo ao programa proveniente da dotação específica para efeitos de descongelamento de carreiras".