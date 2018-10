Actualidade

Um terramoto de magnitude 6,3 atingiu as Ilhas Lealdade, um arquipélago do território francês da Nova Caledónia, no Pacífico Sul, sem registo para já de vítimas e danos ou risco de tsunami destrutivo, segundo as autoridades.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), que monitoriza a atividade sísmica global, registou o hipocentro a 10 quilómetros de profundidade.

O USGS localizou o abalo a 170 quilómetros a leste de Tadine, na ilha da Maré, e a 314 quilómetros a leste de Noumea, capital da Nova Caledónia.