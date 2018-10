OE2019

Os municípios vão poder "alargar até 30%" o limite da dívida total de operações orçamentais da autarquia para financiamento de operações de reabilitação urbana, segundo a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), hoje divulgada.

Já o limite da dívida total de operações orçamentais do município, atualmente de 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores, em 31 de dezembro de cada ano, "pode ser excecionalmente ultrapassado para contração de empréstimos que se destinem exclusivamente ao financiamento do investimento em programas de arrendamento urbano e em soluções habitacionais" promovidas ao abrigo do 1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, a realizar até 25 de abril de 2024.

No âmbito dos empréstimos dos municípios para habitação e operações de reabilitação urbana, em 2019, a percentagem de 20% para o limite da dívida total de operações orçamentais do município, segundo o Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais, "pode ser alargada até 30% por efeito, exclusivamente, de empréstimos para financiamento de operações de reabilitação urbana".