OE2019

(CORREÇÃO) Lisboa, 16 out (Lusa) - As dotações da Presidência da República, do parlamento e do Tribunal Constitucional inscritas no Orçamento do Estado para 2019 sobem todas face ao ano anterior e são, respetivamente, de 16,767 milhões, 121,038 milhões e 7,469 milhões de euros.

No mapa das "Despesas dos serviços e fundos autónomos, por classificação orgânica", estão inscritos 16,767 milhões de euros de "encargos gerais" com a Presidência da República, mais cerca de 130 mil euros do que a verba orçamentada para 2018, 16,637 milhões de euros.

O aumento da verba destinada à Assembleia da República em 2019 é maior. Em ano eleitoral, em que os partidos recebem subvenções, estão previstos "encargos gerais" com o parlamento de 121,038 milhões de euros, cerca de 16 milhões de euros a mais do que a verba inscrita no Orçamento para 2018, 104,9 milhões de euros.