OE2019

As obras de expansão do Metropolitano de Lisboa, um investimento de 210,2 milhões de euros, vão arrancar até ao final do primeiro semestre do próximo ano, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2019, hoje divulgada.

O objetivo é ligar o Rato ao Cais do Sodré, obtendo-se assim uma linha circular a partir do Campo Grande com as linhas Verde e Amarela, passando as restantes linhas a funcionar como radiais - linha Amarela de Odivelas a Telheiras, linha Azul (Reboleira - Santa Apolónia) e linha Vermelha (S. Sebastião - Aeroporto).