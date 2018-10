OE2019

O Governo vai, de acordo com a proposta do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), financiar a redução do preço dos passes dos transportes públicos com 83 milhões de euros.

De acordo com o documento, entregue no parlamento na segunda-feira, "o financiamento do Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) nos transportes públicos, para o ano de 2019, fica disponível a partir de 01 de abril, tendo origem consignação ao Fundo Ambiental de 83 milhões de euros".

O relatório da proposta de lei do OE2019 explica que, desse valor, "será destinado, num mínimo de 60%, a aplicar à redução dos tarifários aplicados, nomeadamente a redução do preço dos passes, a criação de passes família e a gratuitidade do transporte para menores de 12 anos, devendo a parte remanescente ser destinada à melhoria da oferta e à extensão da rede pública".