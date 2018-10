OE2019

O fim do Pagamento Especial por Conta (PEC) em 2019 vai custar 100 milhões de euros aos cofres do Estado, segundo a proposta de Orçamento que foi entregue na segunda-feira na Assembleia da República.

A medida já havia sido prometida pelo Governo e, agora, vem concretizada na proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), mas o fim desta contribuição apenas será feita a pedido do contribuinte. Desta forma, os contribuintes terão de solicitar a dispensa do PEC no Portal das Finanças até ao final do terceiro mês do respetivo período de tributação e essa dispensa é válida por um período de três anos.

Com o fim do PEC, o Governo concretiza uma medida que havia sido acordada com os parceiros sociais quando a redução da Taxa Social Única (TSU) foi chumbada no parlamento.