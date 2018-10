Actualidade

A intervenção do Banco Central de Timor-Leste perante "irregularidades e ilegalidades" de acionistas e gestores da primeira seguradora do país, a NITL, significa que a entidade não vai tolerar abusos, disse hoje à Lusa o seu governador.

"Não podemos aceitar no setor financeiro quem não cumpra as regras. As empresas são empresas e não se podem usar como se fossem o multibanco pessoal de um acionista. Não podemos permitir isso, ter empresas a operar assim", sublinhou Abraão de Vasconselos.

"E isso é uma mensagem muito clara ao setor financeiro de que não devem nunca tentar fazer práticas ilegais ou irregulares em Timor-Leste porque nós seremos muito duros com esta questão e não a vamos tolerar", afirmou.