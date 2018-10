OE2019

A descentralização de competências para as autarquias e entidades intermunicipais possui uma dotação de 261,2 milhões de euros no próximo ano, segundo o relatório da proposta do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), entregue na segunda-feira no parlamento.

Segundo o quadro dos "fluxos para a administração local", na proposta do OE2019 prevê-se a transferência de 2,773 mil milhões de euros no âmbito da Lei das Finanças Locais e de 261,2 milhões para a descentralização.

As autarquias e entidades intermunicipais podem assumir as competências já a partir de 2019, de acordo com as normas a definir em diplomas setoriais, mas de forma gradual até 2021.