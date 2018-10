Actualidade

Taiwan iniciou hoje manobras militares, sob o nome "JE 107-2", que simulam um ataque do Exército Popular de Libertação da China contra bases localizadas a leste da ilha, informou o Ministério da Defesa.

Estes exercícios militares seguem outras operações navais realizadas na segunda-feira que envolveram fragatas e contratorpedeiros de Chengkung, Kidd e Lafayette, e respondem "à crescente ameaça militar da China", refere-se num comunicado do Departamento de Defesa de Taiwan.

Nas manobras de hoje, que vão durar dois dias, participam as três forças militares da ilha, incluindo os aviões de combate norte-americano F-16 da base aérea de Chiashan, localizada no distrito de Hualien, no leste do território.