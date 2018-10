Actualidade

A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) apelou hoje para que sejam atribuídos à Palestina poderes legais adicionais para que esta possa exercer, em 2019, a presidência rotativa do G77, um papel criticado pelos EUA.

Em causa está uma resolução que será votada hoje e que assume uma carga simbólica, já que os palestinianos têm o estatuto de observadores e não de Estado no seio das Nações Unidas e uma vez que a Administração do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prepara a divulgação de um plano de paz para mediar o conflito israelo-árabe após as eleições norte-americanas agendadas para novembro.

A 27 de setembro, o Grupo 77 e da China, que atualmente compreende 134 países no total, escolheu a Palestina para assumir temporariamente a sua presidência no próximo ano.