Uma galeria que irá receber as exposições temporárias da Coleção de Têxteis do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), composta por 4.600 peças, é hoje inaugurada, às 18:00, e abre ao público na quarta-feira.

De acordo com o MNAA, o espaço, que irá mostrar uma coleção reunida ao longo de mais de 180 anos, "é mais um passo" na remodelação da ala norte do 1.º piso do museu, iniciada com a criação, no final de 2015, da atual Sala do Presépio Português.

Os projetos para a sua configuração iniciaram-se há um ano, e a museografia "atende à necessidade de se mudar a exposição aí apresentada em ciclos de oito meses, uma rotação do acervo em exposição que se justifica pela fragilidade das peças", segundo o museu.