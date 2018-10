Mau tempo

Sete barras marítimas de Portugal continental estão hoje fechadas à navegação e outras três estão condicionadas devido à agitação marítima forte, segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

De acordo com a Marinha, as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Figueira da Foz e São Martinho do Porto estão hoje fechadas.

A barra de Viana do Castelo está fechada apenas a embarcações com calado inferior a 30 metros e as do Douro e Aveiro estão condicionadas a embarcações fora a fora inferiores a 35 metros.