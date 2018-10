Actualidade

As inúmeras operações de combate à condução sob efeito de álcool, realizadas no último ano pela polícia angolana, abriu as portas a um novo negócio, que consiste em contratar um motorista para conduzir o carro apenas no perímetro controlado.

A informação foi hoje avançada pela Unidade de Trânsito de Luanda e pela Brigada Especial de Trânsito (BET), que já "apanharam", só este ano, 2.300 automobilistas a conduzir sob efeito de álcool.

Segundo as duas instituições, a maioria dos automobilistas "apanhados" pela polícia apresentou uma taxa de álcool de 1,2 gramas por litro, tendo-lhes sido aplicadas multas entre 150 mil a 200 mil kwanzas (429 euros a 572 euros).