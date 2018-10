OE2019

O ministro das Finanças, Mário Centeno, defendeu hoje que a proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) reflete uma "realidade completamente distinta" da registada antes de o Governo tomar posse, no que diz respeito ao cumprimento do défice.

"Saímos de um período muito longo em que Portugal não cumpria as metas a que se propunha. Hoje temos uma realidade completamente distinta no que diz respeito ao défice que prevemos e que atingimos", declarou o governante, que apresenta em conferência de imprensa o OE2019, no Ministério das Finanças, em Lisboa.

Realçando os "bons indicadores económicos" que constam da proposta, Mário Centeno vincou que "é esta credibilidade" que o nível de confiança "esteja em máximo do século".