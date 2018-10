Mau tempo

A circulação ferroviária entre Alfarelos e a Figueira da Foz, no Ramal de Alfarelos, no distrito de Coimbra, foi restabelecida hoje de madrugada, depois de ter estado suspensa devido a falhas de energia, segundo a Infraestruturas de Portugal.

Em comunicado enviado à Lusa, a Infraestruturas de Portugal (IP) adianta que hoje de manhã continua suspensa a circulação ferroviária na Linha do Oeste no troço entre o Louriçal e a Bifurcação de Lares/Bifurcação de Verride devido a falhas no fornecimento de energia.

A circulação ferroviária foi suspensa devido à passagem da tempestade Leslie durante o fim de semana devido às fortes rajadas de vento que causaram o corte no fornecimento de energia, danos em estações e apeadeiros.