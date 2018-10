Governo

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu esta noite, em Viseu, as propostas do primeiro-ministro, António Costa, de nomeação de secretários de Estado do Governo, refere uma nota hoje publicada no portal da Presidência.

Na mesma nota, adianta-se também que o Presidente da República "procederá às respetivas nomeações logo que regresse a Lisboa e as posses terão lugar na quarta-feira", pelas 11:00, no Palácio de Belém.

Dez novos secretários de Estado vão tomar posse na quarta-feira no âmbito da remodelação iniciada no domingo em cinco ministérios no Governo socialista liderado por António Costa, e cinco serão reconduzidos.