OE2019

O presidente da Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva, disse hoje que mais uma vez as empresas foram esquecidas no Orçamento do Estado para o próximo ano, bem como as propostas apresentadas pela CIP.

"As famílias e funcionários públicos foram beneficiados mas mais uma vez as empresas são esquecidas", referiu António Saraiva à entrada para a Concertação Social.

O presidente da CIP lamentou também que o conjunto de propostas que apresentaram não tenha sido considerado, entendendo que foi uma "oportunidade perdida para estimular as empresas".