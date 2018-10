Actualidade

O PSD requereu o adiamento potestativo da votação indiciária das propostas relativas ao pacote legislativo sobre habitação, que se iniciava hoje, data que foi estabelecida já após o PS ter solicitado o adiamento do processo na quinta-feira.

No pedido de adiamento, dirigido à coordenadora do grupo de trabalho parlamentar da Habitação, Reabilitação Urbana e Políticas de Cidades, o PSD referiu que "não se encontra em condições" de proceder às votações indiciárias do pacote do arrendamento, mensagem transmitida pelo deputado social-democrata António Costa da Silva.

Em resposta, a coordenadora do grupo de trabalho parlamentar da Habitação, deputada Helena Roseta, confirmou a receção do pedido de adiamento requerido pelo PSD e informou que a reunião de hoje se mantém para "corrigir erros do guião e fixar a continuação do trabalho", mas sem votações.