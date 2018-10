Governo

O novo secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Goes Pinheiro, que será empossado no cargo na quarta-feira, esteve no desenvolvimento do Programa "Simplex", em medidas como "Empresa na hora" e Documento Único Automóvel.

Natural do Porto, Luís Goes Pinheiro substitui Graça Fonseca, entretanto nomeada para o cargo de ministra da Cultura, sendo um dos secretários de Estado tutelados pela ministra da Presidência e da Modernização Administrativa.

Luís Goes Pinheiro é licenciado em Direito, tem uma pós-graduação em Direito Penal Económico e Europeu pela Universidade de Coimbra e exerceu até agora as funções de secretário-geral adjunto na Administração Interna, tendo a seu cargo a gestão do processo eleitoral.