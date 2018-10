OE2019

O líder parlamentar do PS assumiu hoje que o Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) vai ser aprovado, tal como os três anteriores, através dos partidos da esquerda parlamentar, recusando qualquer eleitoralismo no documento, que caracterizou como responsável.

"Este OE2019 é o quarto desta legislatura e realiza e consolida os sucessos que para a oposição eram impossíveis. Serão quatro orçamentos que serão aprovados, quatro anos de melhoria das prestações sociais, de diminuição do desemprego, de aumento do emprego, de crescimento da economia, que convergirá em 2017, 2018 e nas previsões para 2019 com a média europeia", afirmou Carlos César, nos passos perdidos do parlamento.

O ministro das Finanças, Mário Centeno, entregou na segunda-feira a proposta de OE2019 na Assembleia da República às 23:48 horas, 12 minutos antes do prazo limite.