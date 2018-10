OE2019

O ex-presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, saudou hoje a "política socialmente mais justa" prevista no Orçamento do Estado para 2019, mas defendeu que também se deve à contenção orçamental "muito criticada" da anterior governação.

O antigo primeiro-ministro e atual presidente do Banco Goldman Sachs International foi questionado sobre a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2019 à saída de uma conferência na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, e em particular sobre o aumento dos salários da função pública.

"Eu fico satisfeito com tudo o que é progresso no nosso país. Isso também mostra que as medidas que na altura foram tomadas e que foram muito criticadas tiveram alguns efeitos positivos", respondeu José Manuel Durão Barroso.