Mau Tempo

Cerca de 50% da colheita dos nove mil hectares de campos de milho no Baixo Mondego está em risco devido à tempestade Leslie, alertou hoje a Associação Distrital de Agricultores de Coimbra (ADACO), que exige medidas urgentes.

A ADACO afirma que a passagem da tempestade Leslie pela região, no sábado, provocou prejuízos avultados na zona do Baixo Mondego em estruturas agrícolas, como estufas e barracões, bem como na produção de milho.

"Dos cerca de 9.000 hectares de milho no Baixo Mondego, cerca de 50% da colheita está em risco de se perder, já que o milho está deitado e muito dele ainda em verde, podendo a situação agravar-se ainda mais com as condições climáticas", sublinha a associação em nota de imprensa enviada à agência Lusa.