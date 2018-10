OE2019

A deputada do BE Mariana Mortágua afirmou hoje ser "natural" o voto favorável bloquista na generalidade sobre o Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), embora a decisão tenha de ser retificada na Mesa Nacional do partido, este fim-de-semana.

"O BE irá reunir a Mesa Nacional, no sábado, para decidir o voto sobre o orçamento, portanto é apenas justo que vos diga que têm de esperar por essa reunião, mas também vos digo com toda a clareza que, quem batalhou tanto para negociar este documento na generalidade e ver incluídas medidas tão importantes como redução de propinas, redução do IVA para setor do espetáculo ou aumento de pensões, é apenas natural que queiramos continuar essa luta na especialidade e batalhar por novas e melhores medidas", disse, nos passos perdidos do parlamento.

O ministro das Finanças, Mário Centeno, entregou segunda-feira a proposta governamental de OE2019 na Assembleia da República às 23:48 horas, 12 minutos antes do prazo limite.