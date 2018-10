OE2019

A Comissão Europeia já está em posse dos planos orçamentais de todos os 19 Estados-membros da zona euro, entre os quais Portugal, e vai começar agora a avaliar os documentos, anunciou o porta-voz do executivo comunitário.

"Recebemos todos os 19 planos orçamentais, vamos começar agora a nossa avaliação", disse Margaritis Schinas durante a conferência de imprensa diária da Comissão, recordando que o prazo-limite para entrega dos planos orçamentais e, consequentemente, o início formal desta etapa do "semestre europeu" era a passada meia-noite.

O ministro das Finanças, Mário Centeno, procedeu à entrega formal da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, às 23:48 de segunda-feira, encontrando-se o documento já disponível no sítio de Internet da Comissão Europeia, juntamente com os planos orçamentais dos restantes 18 países da zona euro.