Actualidade

A portaria que permite legalizar edificações sem título de utilização no núcleo da Culatra, na ilha com o mesmo nome, em Faro, entra hoje em vigor, passando este a ser reconhecido como um "núcleo residencial piscatório consolidado".

Segundo a portaria publicada na segunda-feira em Diário da República, a partir de hoje e no prazo de seis meses os interessados podem apresentar um requerimento à Agência Portuguesa do Ambiente para obter o título mas, caso não o façam no prazo estabelecido, serão notificados para desocupação do domínio público marítimo.

Esta possibilidade de regularização abrange as situações de casas de primeira habitação, associadas ao exercício da atividade piscatória ou a serviços à comunidade e ainda aquelas reconhecidas como primeira habitação "que resultem do realojamento de residentes em espaços edificados a renaturalizar".