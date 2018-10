OE2019

A coordenadora nacional do BE considerou hoje que a proposta de Orçamento do Estado dá "passos relevantes para melhorar as condições de vida dos portugueses", mas adiantou que o partido vai tentar melhorá-lo no debate na especialidade.

"O BE negociou este orçamento até ao último minuto e vai continuar a negociá-lo na especialidade e a tentar melhorá-lo", disse Catarina Martins, em declarações aos jornalistas em Torres Novas, no distrito de Santarém.

Na proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), o Governo estima um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,2% no próximo ano, uma taxa de desemprego de 6,3% e uma redução da dívida pública para 118,5% do PIB.