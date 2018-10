Actualidade

As atividades agrícolas em Moçambique passaram a contar com um novo seguro de proteção que cobre igualmente as pequenas colheitas, disse hoje à Lusa a diretora de estudos e estatísticas do Instituto de Supervisão de Seguros moçambicano, Francelina Sitoe.

"É um seguro pioneiro em Moçambique", disse aquela dirigente.

A iniciativa surge depois de um projeto piloto de seguros para a agricultura, em 2013, em que o Banco Mundial financiou o pagamento dos prémios, devido ao custo elevado, explicou Sitoe à Lusa.