Actualidade

O presidente da Câmara de Vila Franca do Campo, nos Açores, confirmou hoje à Lusa que inspetores da Polícia Judiciária (PJ) estão na autarquia a fazer buscas sobre uma concessão de um espaço de restauração.

Em junho, a Procuradoria-Geral da República confirmou a abertura de um inquérito sobre a concessão de um espaço de restauração, construído pela Câmara de Vila Franca do Campo, em São Miguel, a uma associação do irmão do presidente da autarquia, Ricardo Rodrigues (PS).

"Na sequência deste inquérito as autoridades estão a fazer as buscas que acham convenientes. Foi-lhes entregue voluntariamente os documentos que consubstanciaram todo o concurso público, as atas das assembleias municipais e da câmara que trataram e versaram sobre esta matéria", sustentou hoje Ricardo Rodrigues, em declarações à agência Lusa.