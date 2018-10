Actualidade

O chefe de Estado cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, defendeu hoje uma regulação no setor do ensino superior, recusando a resolução pela via administrativa do problema da proliferação de universidades no país.

O Presidente da República, que falava à imprensa durante uma visita à universidade pública de Cabo Verde (Uni-CV), disse que há uma "coexistência boa" entre a universidade pública e as privadas, mas salientou que deve ser analisada a dimensão institucional do ensino superior no país.

Além da universidade pública (Uni-CV), Cabo Verde tem mais oito universidades privadas, num total de nove estabelecimentos, número considerado elevado tendo em conta a dimensão do país.