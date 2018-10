OE2019

O Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) considerou hoje que a "elevada fiscalidade" prevista no Orçamento do Estado (OE) para 2019 vai refletir-se negativamente no rendimento disponível dos funcionários públicos, apesar do descongelamento de carreiras em curso.

"Este é um Orçamento do Estado que continua a ter uma fiscalidade muito alta, que terá impacto negativo no rendimento disponível dos funcionários públicos", disse à agência Lusa a presidente do STE, Maria Helena Rodrigues.

Segundo a sindicalista, se os escalões do IRS não forem atualizados, qualquer acréscimo resultante do descongelamento de carreira será absorvido e não resultará em mais rendimento disponível, continuando os funcionários públicos a empobrecer.