Mau tempo

Os munícipes de Anadia afetados pela passagem da tempestade Leslie têm a partir de hoje à sua disposição um gabinete de apoio, onde podem "reportar, via telefone, as ocorrências e os respetivos danos", anunciou a autarquia.

Os cidadãos afetados pela tempestade podem participar as respetivas ocorrências através do número de telefone 924466588, diariamente, entre 08:30 e as 12:30, e as 14:00 às 17:00.

As situações reportadas serão "encaminhadas para as entidades mais vocacionadas para efetuarem o respetivo acompanhamento", explica a autarquia liderada por Teresa Cardoso, na página do município no Facebook.