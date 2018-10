OE2019

A Ordem dos Médicos lamenta que o Orçamento do Estado proponha adiar a redução das listas de utentes dos médicos de família, considerando que vai contra as promessas do Governo, mas saúda o reforço da verba para a saúde.

Em declarações à agência Lusa, o bastonário Miguel Guimarães vincou que a redução gradual das listas de doentes por médico de família tem sido uma promessa constante do Governo, considerando mesmo "irritante ver esta questão protelada" pelo Orçamento do Estado.

Na proposta do Orçamento para 2019, o Governo indica que vai rever a lista de utentes atribuída a cada médico de família, mas só quando for alcançada a cobertura de 99% de utentes com médico atribuído.