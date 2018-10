OE2019

O Tribunal Constitucional considera que a dotação afeta àquele órgão no Orçamento do Estado para 2019 "não permite em absoluto" responder às necessidades do tribunal e da Entidade das Contas, disse à Lusa fonte do TC.

"Neste momento é seguro afirmar que a dotação constante da proposta do Orçamento do Estado não permite em absoluto dar resposta às necessidades conjuntas do Tribunal Constitucional e da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, insistentemente transmitidas ao Governo", salientou o TC, em resposta a uma pergunta da Agência Lusa.

A proposta de Orçamento do Estado para 2019 prevê que o valor dos "encargos gerais" com o Tribunal Constitucional é de 7,469 milhões de euros, mais cerca de 360 mil euros do que os 7,106 milhões de euros inscritos no Orçamento do Estado para 2018.